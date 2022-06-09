Yunanistan'ın ''petrol'' oyunu bozuldu!

Kathimerini gazetesinin haberine göre, itirazlar 7 Haziran'da mahkemeye sunuldu ve süreç hızlandırılarak dava dün görüldü.

Eğriboz Temyiz Mahkemesi, İran'ın konuya ilişkin itirazlarını kabul ederek, sorgu hakiminin tankerdeki 107 bin ton petrole el koyma ve başka gemiye aktarma kararını iptal etti.

Buna göre, Yunan mahkemesi kararının ardından, ABD tarafından kiralanan Ice Energy petrol tankerine transfer edilen İran petrolünün de Lana'ya iade edilmesi gerekecek.

Yunanistan, ABD'nin talebi üzerine, tankerdeki petrolün satışından elde edilen gelirin terörü finanse etmek için kullanılacağı gerekçesiyle Lana'yı 25 Mayıs'ta alıkoymuştu.

Yunanistan'ın Lana'yı alıkoyma kararının ardından İran, Yunanistan'ın Tahran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı. Ardından, Tahran yönetimi Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait Prudent Warrior ve Delta Poseidon isimli iki petrol tankerindeki yaklaşık 1,8 milyon varil petrole el koymuştu.

Tankerdeki petrolün ABD tarafından kiralanan Ice Energy petrol tankerine aktarımı başlamış ancak 1 Haziran'da petrolün transferi, Lana'nın Rus kaptanının uyarısı üzerine güvenlik gerekçesiyle durdurulmuştu.

Rus kaptan, Yunan Sahil Güvenlik birimlerine yaptığı bilgilendirmede, transfer nedeniyle tankerin içinde patlamaya müsait durumun söz konusu olduğunu ve petrolün boşaltılması sebebiyle tankerin dengesinde ciddi sorunlar oluştuğunu belirtmişti.

Yangın çıkmasını önlemeye yönelik tankerdeki inertleme sisteminin çalışması için gemiye yakıt ikmali yapılmasını talep eden kaptan, deniz kirliliğinin önlenmesi ve mürettebatın güvenliği için petrolün transferinin bir süreliğine durdurulmasını istemişti.