Yunanistan'ın petrol oyunu!

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrasında AB ülkelerinin ülkeye karşı açıkladığı yaptırım paketleri birçok sektörü kapsarken, AB liderleri Rus petrolüne ambargo kararını müzakere etmeye devam ediyor.

Avrupalı şirketlerin Rus petrolünü almaktan kaçınmasına rağmen, Rusya'nın petrol ihracatında beklenildiği kadar düşüş yaşanmıyor.

Gerçek zamanlı enerji kargo takip şirketi Vortexa verilerine göre, AB ülkelerinin alımlarının devam etmesi ve Asya'nın Rusya'dan petrol alımını artırması Rus petrol ihracatının günlük ortalama 3,6 milyon varil seviyesinde kalmasını sağlıyor. Bu miktar, ilk çeyrekteki günlük ortalama petrol ihracatının yaklaşık 400 bin varil üzerinde.

Rusya'nın Baltık ve Karadeniz limanlarından Avrupa sularına giden petrol kargolarındaki artış, ihracatı yükseltiyor. Bu iki limandan deniz yoluyla taşınan petrol miktarı yılın ilk çeyreğinde günlük ortalama 1,8 milyon varil olurken, nisan ve mayıs ayrılarında günlük ortalama 2,3 milyon varile çıktı.

- RUS PETROLÜNÜN YÜZDE 63'ÜNÜ YUNANİSTAN'A AİT TANKERLER TAŞIYOR

Sadece Yunanistan limanlarına ulaşan petrol ise günlük 900 bin varile ulaştı. Yunanistan limanları Rus petrolünün gemiden gemiye aktarım yoluyla diğer ülkelere ihraç edildiği önemli bir merkez haline geldi.

Yunanistan'a ait tankerler de halihazırda Rus petrolünün ana taşıyıcısı konumunda bulunuyor.

Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks'un paylaştığı verilere göre, Yunanistan'a ait tankerler Rus petrolünün yüzde 63'ünün taşınmasını sağlıyor.

Brooks, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya nasıl bu kadar büyük miktarda cari fazla oluşturuyor? Rusya'dan çıkan petrol tankeri verilerine göre, bunu Yunanistan gemileri mümkün kılıyor. Diğer ülkeler Rusya'ya karşı artarak ambargo uygulayıp kapasitelerini azaltırken." ifadelerini kullandı.

- PETROLÜN ÇOĞUNLUĞU ASYA'YA GİDİYOR

Primary Vision Network Kıdemli Analisti Mark Rossano, AA muhabirine, Rusya'dan Yunanistan'a petrol akışında artış olduğunu belirterek "Bölgede Rusya'nın gemiden gemiye transfer yapmak için kılıf olarak kullanabileceği çok sayıda 'tartışmalı' su var. Bu ham petrolün çoğunluğunun Süveyş Kanalı üzerinden Asya'ya, ağırlıklı olarak Hindistan ve Çin'e, gittiğini görüyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın piyasaya olabildiğince fazla petrol sürmek istediğini dile getiren Rossano, ülkenin şu anda günlük ihracatının 3,7 milyon varil seviyesinde olduğu bilgisini paylaştı.

Rossano, Yunanistan'da birçok gemi şirketinin merkezi olduğunu ve çok sayıda geminin hazırda beklediğini dile getirerek "Münhasır ekonomik bölgeye ilişkin belirsizlikler ürünlerin gemiden gemiye aktarımını sağlamak için yeterince kılıf oluşturuyor. Bu gemilerin Hindistan ve Çin ile de sözleşmeleri olabilir. Bu yüzden, Yunan gemileri ürünlerin taşımacılığını yapıyor ve bu ürünlerin içeriği veya orijinal lokasyonuna gözünü kapatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın yüksek miktarda dizel ihtiyacı olduğunu aktaran Rossano, Hindistan'ın son aylarda bu ihtiyacın yüzde 30'unu karşılayarak bir rahatlama sağladığını kaydetti.

Rossano, "Hindistan ve Çin'in ham maddeye, Avrupa'nın da dizele ihtiyacı var. Avrupa'nın kısa vadede seçeneği olmadığı için Rus ham petrolünün Asya'ya gitmesine izin veriyor ve verecek, sonrasında da bu ülkelerden yüksek miktarlarda dizel alacak." dedi.