DHA 08 Şubat 2021 Pazartesi 11:27 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 11:31

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran ve ekonomik çöküşe rağmen silahlanan Yunanistan'da Meriç (Evros) sınır bölgesindeki askeri birliklerde görev yapan personelin 6 aydır maaş almadığı öğrenildi. Meriç (Evros) sınır bölgesindeki askeri birliklerde görev yapan personelin 6 aydır maaş almadığı ifade eden, Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Askeri Birliği (Ε.Σ.Π.Α.Μ /Θ) " Evros (Meriç) sınırındaki Güvenlik Bölgesi Kapsamı (ZAP) içindeki askerler altı (6) aydan fazla bir süredir kendilerine ödeme yapılmıyor. Gereği yapılmalı" diyerek, Atina hükümetine tepkilerini dile getirdi.

"MEMNUNİYETSİZLİKLE KARŞILANMAKTADIR"

Askeri birliğin parlamentodaki milletvekiline hitaben yazdığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Sayın Milletvekilleri; Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Askeri Birliği (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), Silahlı Kuvvetlerde görev yapanlara son yıllarda göstermiş olduğunuz özel hassasiyeti bilerek, ordu personelinde hüküm süren yoğun tatminsizlik havasını sizlere aktarmaktadır. Evros vilayetinde görev yapan Silahlı Kuvvetler personeli, göçmen akışlarını önlemek için verdikleri hizmetlerin ödenmemesini memnuniyetsizlikle karşılamaktadır. Özellikle şu birliklerde görev yapan meslektaşlarımız: 12. Mekanize Piyade Tümeni. 16. Mekanize Piyade Tümeni. 50. Mekanize Piyade Tugayı... Güvenlik Kapsama Bölgesi (ZAP) dahilinde, ülkemize yönelik gelen yasa dışı göç akışını önlemek için hizmet veren meslektaşlarımız altı (6) aydan fazla süreyle ödenmemiş durumda bulunmaktadırlar. Aynı durumun 2020'nin ilk yarısında yaşandığı ve sorunun Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Askeri Birliği (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), tarafından hazırlanan raporu sonrasında, Evros Parlamento Milletvekili sayın Hristos Dermecopulos tarafından Milli Savunma Bakanı sayın Nikolaos Panagiotopoulos'a sunulmasının ardından çözüldüğünü hatırlayalım."

KRİZE RAĞMEN SİLAHLANMA YÜZDE 5 ARTTI

Öte yandan, Yunanistan 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, geçen yıla göre 5 kat artırarak 2.5 milyar euroya yükseltti. Yunanistan Parlamentosu'nda yapılan oylama oturumunda, savunma bütçesinin de yer aldığı 2021 devlet bütçesi kabul edilmişti. Ülkenin savunma bütçesi, 5.49 milyar euroya yükseltilirken, savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2.5 milyar euroya çıkartılmıştı. Yunanistan'ın Dünya Bankası ve Avrupalı kreditörlerle imzaladığı ilk mutabakat muhtırasından geriye kalan 11.5 milyar euro'luk borcun, bu yı