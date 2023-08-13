Yunanistan'ın Türkiye paniği boyut atladı: Resmen kötü bir sürpriz yaptılar

Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi Yunanistan'da yine paniğe neden oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in dün yaptığı açıklamaya dikkat çeken Yunan basını, kendi deniz kuvvetlerinin Türkiye'den geride kaldığını yazdı. Atina'ya çağrıda bulunan Yunan basını, donanmanın eksikliğinin olduğunu vurguladı.

YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE PANİĞİ SÜRÜYOR

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde gerçekleştirdiği başarılar aşikar. Hem 2021 hem de 2022 yılı yerli ve milli savunma sanayii hususunda başarılar geçti. Nitekim 2023 yılı da öyle bir yıl oluyor. 2022 yılında pek çok ilke imza atılırken, Türk savunma sanayii kara, deniz ve hava sistemlerinde ortaya koyduğu ürünlerle yalnızca ülke için de değil, dünyada da ün kazanmaya başladı.

Yabancı basın, Türk savunma sanayiindeki yenilikleri sıklıkla dile getiriyor. Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden isimlerin başında ise Yunanistan geliyor. Dün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamalarının ardından Yunan basınının gündeminde Türkiye-Yunanistan karşılaşması vardı.

Yunan gazetesi Defence Point, "Türk Milli Savunma Bakanı Güler'in Yunanistan'la ilişkiler ve F-16 açıklamalarında Güler, 'güçlü Türkiye, güçlü NATO demektir' ifadelerine yer verdi" dedi.

"DENİZDE TAM TERSİ YAŞANIYOR"

Türkiye'nin Avrupa'ya karşı da benzer söylemleri olduğunu ifade eden gazete, "Ne olursa olsun her daim silahlanma ön planda" diyerek bu durumun Yunanistan için bir tehdit oluşturduğunu iddia etti. Ancak gazetenin aynı zamanda Yunanistan'a bir uyarısı vardı. Haberde "Basitçe söylemek gerekirse, Yunanistan'ın hava kuvvetleri konusunda Türkiye'den önde olduğunu düşünüyoruz; ancak denizde tam tersi yaşanıyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

Gazete, "Türkiye'nin denizaltıları, fırkateynleri ve her türden gemisi yepyeniyken Yunanistan ancak üç fırkateyn aldı. Filonun tamamı şimdiye kadar emekliye ayrılmış olmalıydı." dedi. Yaşar Güler'in açıklamalarına destek veren gazete, "Türkiye güçlendikçe NATO da güçleniyor. İttifak'ın belki de en kritik kanadındaki askeri denge hiç de kötüye gitmiyor" söylerine yer verdi.

İPTAL OLUR KORKUSU

Atina hükümetine de seslenen gazete, "Türkiye'nin tehditlerine karşı 'boğuk silahlardan kurtulacağımıza' dair inancımız var" diyerek filonun eskiliğine bir kere daha vurgu yaptı. Herhangi bir Soğuk Savaş durumunda ise Yunan siyasilerinin 'sorumsuz ve ulusal olarak kendi kendini yok etmeye hazır olacağını' ifade eden gazete, "Umarız Yunan Savunma Sanayii hakkında son yıllarda gerçekleşen yatırım planları pratikte iptal olmaz" dedi.

Bakan Güler, dün yaptığı açıklamalarda Yunanistan değerlendirmesinde bulunmuştu. Yunanistan ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmelerinden sonra pozitif döneme girildiğini anımsatan Güler, bunu sürdürmek için her iki tarafın da ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getirdi. Güler, güven arttırıcı önlemler kapsamında Harp Okulları arasında sportif etkinlikler gibi bazı faaliyetlere başlama konusunda iki tarafın da olumlu düşündüğünü ve bunu 2024'te uygulamaya başlatabileceklerini söyledi. Yunanistan Savunma Bakanının deprem bölgesini gezmek istediğini ifade ettiğini belirten Güler, Yunan mevkidaşıyla ağustos sonrası deprem bölgesini ziyaret edebileceklerini bildirdi.

Güler, 40 adet yeni F-16 Viper alımı ve 79 tane de modernizasyon kiti almak istediklerini ilettiklerini ve böyle başlayan sürecin çoğunlukla olumlu gittiğini belirtti.

ABD yönetiminin de vermek istediğini beyan ettiğini aktaran Güler, "Ama bir kongre süreci var. Bizim kabul etmememize rağmen açık olarak ifade edilmese de ABD'de bazılarının F-16 satışını İsveç'in NATO üyeliğine bağlama eğiliminde olduğu biliniyor. Biz, her zaman güçlü Türkiye'nin güçlü NATO demek olduğunu ifade ediyoruz. ABD tarafından artık somut adımlar atılmalı. Olumlu bir sonuç beklediğimizi ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.