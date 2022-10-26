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Dünya

Yunanistan'ın Türkiye pişmanlığı! 'Bu fırsatı kaçırdık'

SKAI TV yayınına konuk olan Yunanistan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine yönelik, Türkiye ile 2021'de yeni bir gümrük birliği anlaşması yapılması fırsatının kaçırıldığını savundu. Pişmanlığını dile getiren Çipras, hükümet tarafından 'Türkiye yanlısı tavır' olarak yorumlanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

AA26 Ekim 2022 Çarşamba 01:12 - Güncelleme:
Yunanistan'ın Türkiye pişmanlığı! 'Bu fırsatı kaçırdık'
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Yunanistan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, dış politikaya yönelik eleştirilerinin hükümet tarafından "Türkiye yanlısı tavır" olarak yorumlanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

SKAI TV yayınına konuk olan Çipras, Türk-Yunan ilişkilerindeki söylem gerginliğinin endişe verici olduğunu ifade etti.

FIRSATIN KAÇIRILDIĞINI SAVUNDU

SYRIZA'nın 2021'de hükümetten, Türkiye-Yunanistan anlaşmazlıklarını Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde olumlu bir gündemle bağdaştırmasını ve Türkiye'nin Gümrük Birliği müzakerelerinin, ikili anlaşmazlıkta Uluslararası Adalet Divanına gitme koşuluyla ilişkilendirilmesini istediğini anlatan Çipras, bu fırsatın kaçırıldığını savundu.

Çipras, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in silahlanmaya ağırlık veren bir politika izlemesini doğru bulmadığını belirterek, "Bu (çözümün) sadece bir bölümü ancak sorunu çözmüyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE YANLISI OLARAK SUÇLAMALARI OLACAK ŞEY DEĞİL"

Türkiye'nin hem Avrupa hem de ABD için dikkate alınması gereken önemli bölgesel bir güç olduğunu dile getiren Çipras, "Ne zaman (hükümete) eleştiri yapsak, bizi Türkiye yanlısı olarak suçlamaları olacak şey değil." dedi.

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