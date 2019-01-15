Yunanistan’ın yeni savunma bakanından Türkiye açıklaması

Yunanistan’ın yeni Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, görevi devralma töreninde yaptığı konuşmada Türkiye’ye hitaben, “Önümüzde hem çatışma hem de iş birliği yolları var. Komşularımıza hatırlatmak isterim ki, iş birliği ve güven üstün geldiği zaman, halklarımız geleceğe emin adımlarla yürür.” dedi.

Milliyetçilik baskın geldiğinde halkların acı çekeceğini söyleyen Apostolakis, Yunanistan basınında yer alan habere göre, “Uluslararası hukuka saygı, ilişkilerimizin temelini teşkil etmelidir, ki ilişkilerimizdeki tek kırmızı çizgimiz budur.” diye konuştu.

"Balkanlar bizimle çalışsın"

Balkan ülkelerini Yunanistan’la birlikte çalışmaya davet eden Apostolakis, “Balkanlar’ın bir köşeye itilmişliğine karşı bizimle çalışın ki, coğrafyamızı uluslararası düzeye taşıyıp bölge olarak güvenliği, istikrarı ve barışı garanti altına alabilelim.” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’ın “şımarık çocuğu” Kammenos istifa etmişti

Yunanistan hükûmetinin küçük ortağı olan Bağımsız Yunanlar Partisi’nin lideri Panos Kammenos, “Makedonya ile yaşanan isim değişikliği krizi” nedeniyle istifa etmişti.

Yunanistan’ın “şımarık çocuğu” olarak nitelendirilen ve parlamentoda 7 koltuğa sahip olan Kammenos, Savunma Bakanlığı görevini Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis’e devretmişti.