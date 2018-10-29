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Yunanlılarla Arnavutlar arasında arbede çıktı: Biri ağır altı yaralı

Dün Arnavutluk´un Argyrokastro bölgesinde Arnavutluk polisi tarafından Yunan asıllı bir gencin öldürülmesi ardından gece geç saatlerde Attika´nın Yeraka bölgesinde Yunanlılarla Arnavutlar arasında çıkan arbedede biri ağır olmak üzere altı kişi yaralandı.

  • DHA
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Yapılan açıklamaya göre saat 2.20 civarında çıkan arbedede altı kişi yaralanıp hastaneye kaldırıldı.  Boğazından vurularak yaralanan bir Yunanlının durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay yerinde bir tüfeğe ve bıçaklara el konuldu.
 
Konstantinos Katsifas´ın öldürülmesi ardından sosyal paylaşım sitelerinde aşırı guruplar arasında bu tür "kin randevuları" düzenlenmeye başladı. Ayrıca Arnavutluk´un Atina büyükelçiliği ve Yanya Konsolosluğu önünde protesto gösterileri düzenlendi.
 

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