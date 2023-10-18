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Dünya

Yürek burkan anlar! Yaralı kardeşine şehadet getirmeyi öğretti

Filistinli bir çocuğun İsrail'in Gazze'deki hastane katliamında yaralanan kardeşine şehadet getirtmeye çalıştığı anlar duygulandırdı. Sosyal medyada hızla yayılan video gündem oldu.

İHA18 Ekim 2023 Çarşamba 12:33 - Güncelleme:
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Gazze'de Filistinli bir çocuğun İsrail'in hastane saldırısında yaralanan kardeşine şehadet getirtmeye çalıştığı anlar yürek sızlattı.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze şehrindeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntüde, Filistinliği bir çocuğun saldırıda yaralanan kardeşine kelime-i şehadet getirtmeye çalıştığı görüldü.

Sosyal medyada hızla yayılan video, kısa sürede gündem oldu.

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