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Dünya

''Yurttaşlarımızın ölümü Rusya'nın suçudur''

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkeye düşen füze nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, 'Yurttaşlarımızın ölümü, yalnızca Ukrayna'ya saldırmakla kalmayan aynı zamanda bu ülkeyi büyük füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla terörize eden Rusya'nın suçudur.' dedi.

AA17 Kasım 2022 Perşembe 10:00 - Güncelleme:
''Yurttaşlarımızın ölümü Rusya'nın suçudur''
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Morawiecki, dün akşam katıldığı bir televizyon programında, Polonya devletinin kurbanların ailelerine sahip çıkacağını söyledi.

Roket ve balistik uzmanlarının füzeye ilişkin analizlerini sürdürdüğüne değinen Morawiecki, müttefiklere destekleri için teşekkür etti.

Morawiecki, krizi doğru şekilde yönettiklerini ifade ederek, bunun kanıtlarından birinin de finansal piyasalardaki durum ve Polonya para biriminin gücü olduğunu söyledi.

Ülkeye düşen füze nedeniyle 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Morawiecki, şöyle devam etti:

"Yurttaşlarımızın ölümü, yalnızca Ukrayna'ya saldırmakla kalmayan, aynı zamanda bu ülkeyi büyük füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla terörize eden Rusya'nın suçudur. Silahımız korkuya kapılmak değil, sakin kalmaktır. Savunma kuvvetlerimizi modernize ediyoruz. Yengeç üretimini artırıyoruz. ABD'den modern silahlar satın alıyoruz. Polonya sindirilemez."

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