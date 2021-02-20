Yusuf el-Karadavi'den Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı

AA 20 Şubat 2021 Cumartesi 18:59 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 18:59

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, dün vefat eden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı yayımladı.

Karadavi Saraç'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hayatını Allah'a davet yoluna adayan, Türkiye'nin büyük alimlerinden, El-Ezher Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesi mezunu sınıf arkadaşım Şeyh Muhammed Emin Saraç'a Allah rahmet eylesin. Allah onu bağışlasın, onu davetçilerin, sadıkların ve alimlerin mükafatıyla mükafatlandırsın."

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri el-Karadaği

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği de dün vefat eden Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın vefatı nedeniyle Türkiye'ye ve tüm İslam alemine taziyelerini sundu.

Karadaği, Facebook'tan yayımladığı taziye mesajında, Saraç'ın İslam'a karşı savaş açıldığı ve İslam aleminin en ağır istismar biçimleriyle karşılaştığı bir dönemde iyi bir önder olarak doğduğunu ifade etti.

"Üstad, Müslümanların kalbinde sevginiz ne kadar büyük. Kaç genç Allah'ın sözlerini öğrenerek elinizde büyüdü?" ifadelerine yer veren Karadaği, Saraç'ı uzun yıllardır tanıdığını ve kendisinden istifade ettiğini belirtti.

Karadaği, "hidayet rehberi, hayır ekseni ve ilim adamı" olarak nitelendirdiği Saraç'ın İslam hukuku ile hakikati, içtihadı ile düşünceyi birleştirdiğini ve İslami ilimlerde bir derya olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden M. Emin Saraç, 90 yaşında tedavi gördüğü hastanede dün vefat etmişti.