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Yüzlerce askerin köpek balıklarına nasıl yem olduğu ortaya çıktı

Japonya 74 yıl önce bin 196 mürettebatıyla ABD’nin ‘USS Indianapolis’ gemisini batırdı. Yüzlerce Amerikalı askerin hayatına mal olan tarihteki en büyük köpekbalığı saldırısının gizemi sonunda aydınlandı.

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Hiroşima'ya atılan 'Little Boy' isimli atom bombasının en önemli parçalarını teslim eden USS Indianapolis gemisi ABD'ye dönerken 30 Ağustos 1945'te Filipin Denizi'nde Japon denizaltısının saldırısına uğradı. İçinde bin 196 mürettebat bulunan gemi 12 dakikada okyanusun derinliklerine gömüldü. Zaman o kadar kısaydı ki yardım sinyali bile gönderilemedi. Gemideki 900 asker ölürken sadece 317'si hayatta kaldı.
 
Denizde yardım bekleyen 400'ü aşkın asker dört gün boyunca köpek balıklarının saldırılarına maruz kaldı. Balıklar ilk üç gün boyunca yüzeye vuran cesetlere saldırdı. Bu sayede diğer askerlerin çoğu canlı kalabildi ve kendilerine ancak dördüncü günün sonunda yardım ulaşabildi. Ne var ki yardım gelene kadar köpekbalıkları sağ kurtulan 150'ye yakın askere daha saldırmıştı. 2005'te hayatını kaybeden Woody James, yaşadığı dehşeti şöyle anlatmıştı: "Akşama doğru yüzlerce köpek balığının saldırısına uğradık. Tam üç gün ve gece bizleri yediler. Önce cesetlerden başladılar. Sonra canlı olanlara saldırdılar. Her şey çok sessizdi. Bir çığlık duyunca birinin daha köpek balıklarına yem olduğunu anlardık." USS Indianapolis gemisinin enkazı battıktan 72 yıl sonra Microsoft'un kurucu ortaklarından Paul Allen'ın araştırma gemisi Petrel tarafından Filipin Denizi'nin 550 metre derinliğinde bulunmuştu.
 
(Sabah)

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