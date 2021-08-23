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Dünya

Yüzlerce hektar orman kül olmuştu...Kuveyt yardım gönderecek

Kuveyt, Tunus'a orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere araç ve ekipman yardımı gönderdi.

AA23 Ağustos 2021 Pazartesi 22:55 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 22:55
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Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, yardımları taşıyan iki askeri uçağın Kartaca Havalimanına ulaştığı belirtildi.

Yardımların iki ülke arasındaki sağlam bağları ve iki kardeş halk arasındaki ikili ilişkileri bir kez daha güçlendirdiği vurgulanan açıklamada, yardımlardan dolayı Kuveyt devletine teşekkür edildi.

Yardımların, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, İçişleri Bakanı Rıza Garsillavi ve diğer yetkililer tarafından teslim alındığı kaydedildi.

Cerendi, Kuveyt'ten gelen yardımın Tunus'ta birkaç bölgede çıkan yangınlarla eşzamanlı ulaşmasının önemine işaret etti.

Tunus'taki Kuveyt Büyükelçisi Ahmed ez-Zafiri de, yardımların, geçen dönemde çıkan orman yangınlarıyla mücadelede Tunus İtfaiye ekiplerinin güçlendirilmesi amacıyla gönderildiğini söyledi.

Tunus'a yardımların süreceğini dile getiren Zafiri, bu durumun çeşitli düzeylerde ve alanlarda iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin bir yansıması olduğunu vurguladı.

Son dönemde, ülkenin Binzert, Cendube ve Gasrin vilayetlerinde çıkan yangınlar sebebiyle yüzlerce hektar orman müdahalelere rağmen yanarak kül oldu.

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