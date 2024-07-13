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Dünya

Yüzlerce İsrailli 'Gazze kasabı' Netanyahu'ya karşı yürüdü

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları ve destekçileri, 'Gazze kasabı' Binyamin Netanyahu hükümetinden Hamas ile ateşkes, karşılıklı esir takası anlaşması imzalaması ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle başkent Tel Aviv'den 10 Temmuz'da başladıkları yürüyüşü tamamlayarak Batı Kudüs'e ulaştı.

AA13 Temmuz 2024 Cumartesi 23:10 - Güncelleme:
Yüzlerce İsrailli 'Gazze kasabı' Netanyahu'ya karşı yürüdü
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Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ve onları desteklemek isteyen on binlerce kişi akşam saatlerinde Tel Aviv yolundan yürüyerek Batı Kudüs'ün girişine geldi. Göstericiler, ellerinde Netanyahu hükümetini eleştiren, Gazze Şeridi'nde bir ateşkes ve esir takası anlaşmasının imzalanması, erken seçimlere gidilmesini talep eden pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

Davul, zil ve diğer müzik aletleriyle ritim tutan İsrailli göstericiler, "Anlaşma şimdi","Seçimler şimdi", "Gazze'deki esirler çok bile kaldılar", "Hepsini geri getirin" sloganları attı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esir Matan Zengauker'ın kız kardeşi Natalie, Batı Kudüs'te şehrin giriş noktası olarak kabul edilen asma köprünün üzerinden dağcı ipleriyle sarkarak köprünün duvarına sprey boyayla "Baltaladığınız yeter" sloganı yazdı.

Netanyahu hükümetini siyasi gerekçelerle esir anlaşmasını baltalamakla suçlayan Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ise Batı Kudüs boyunca yürüyerek Başbakanlık çevresinde toplandı ve burada protesto gösterisi gerçekleştiriyor.

Aynı şekilde başta Tel Aviv, Hayfa, Netanyahu'nun evinin bulunduğu Kayserya gibi kentler olmak üzere on binlerce İsrailli ülke genelinde her hafta cumartesi olduğu gibi esir takası, ateşkes anlaşması imzalanması, hükümetin istifası ve erken seçim talebiyle protesto gösterileri düzenliyor.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri Hamas ile esir takası anlaşması imzalanması talebiyle 10 Temmuz Çarşamba günü Tel Aviv'den Kudüs'e doğru yaklaşık 60 kilometrelik bir yürüyüşe başlamıştı.

İSRAİL, GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ SALDIRILARINI YOĞUNLAŞTIRIYOR

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için Hamas ve Tel Aviv arasında dolaylı müzakereler devam ederken, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları giderek şiddetlendi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail'in Han Yunus'un batısındaki "güvenli olduğunu" iddia ettiği El Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 90 kişinin öldüğünü, 300 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları lideri Muhammed Dayf'ın hedef alındığını savunmuştu. Hamas ise İsrail'in saldırılarına "mazeret bulmaya çalıştığını" belirtmişti.

ANLAŞMAYA İLİŞKİN ÜMİTLER ARTARKEN NETANYAHU'NUN TUTUMU BELİRSİZ

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinde geçen hafta ümitler artmıştı. Hamas heyeti geçen hafta masadaki ateşkes taslağına yanıtını arabuluculara ilettiğini duyurmuştu.

İsrail güvenlik otoriteleri Hamas ile anlaşmaya "ilk defa bu kadar yaklaşıldığını", Mossad kaynakları "karşılıklı esir takası anlaşması için altın bir fırsat bulunduğunu" belirtmişti.

Netanyahu, 7 Temmuz'da taraflar arasında ateşkes ve esir takası müzakerelerinde en ihtilaflı konu kabul edilen "İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkında" ısrarcı olacağını açıklamıştı.

Herhangi bir ateşkes anlaşmasının Gazze'deki "Hamas savaşçılarının kuzeye dönmesini engellemesi" gerektiğini aktaran Netanyahu, İsrail'in savaşın hedeflerine bağlı olduğunu yinelemişti.

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