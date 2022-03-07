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Dünya

Yüzlerce kişi Beyaz Saray önünde toplandı

ABD'de Beyaz Saray'ın önünde toplanan yüzlerce kişi, Rusya'nın saldırılarını kınayarak Ukrayna'ya destek gösterisi düzenledi.

AA7 Mart 2022 Pazartesi 02:06 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 02:06
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ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'ın önünde toplanan çoğunluğu Ukraynalı yüzlerce kişi, Ukrayna halkına ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e desteklerini ortaya koydu.

Ellerinde "savaşı durdurun", "Ukrayna ile dayanışma içindeyiz", "Putin'i durdurun" ve "şimdi barış zamanı" yazılı pankartlarla sloganlar atan göstericiler, Rusya'ya yönelik tepkilerini dile getirdi.

Özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik sert sloganlar atan göstericiler, Ukrayna halkıyla tam bir dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Olaysız geçen gösteride Ukraynalılar kadar farklı milletlerden kişilerin de gösteriye katılarak Ukrayna halkına desteklerini ortaya koymaları dikkati çekti.

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