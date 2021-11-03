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Dünya

Yüzlerce kişi felafelden zehirlendi

Irak'ın güneyindeki Meysan vilayetinde aynı lokantadan felafel yiyen 500'ün üzerinde kişinin zehirlendiği bildirildi.

AA3 Kasım 2021 Çarşamba 13:08 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 13:08
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Yerel basında çıkan haberlere göre, Meysan'daki bir lokantada felafel yiyen 500'ün üzerinde kişi hastanelere başvurdu.

Kentteki hastanelerin bu sayıda hastayı tedavi edebilecek kapasitede olmadığı ifade edildi.

Meysan Polis Dairesi Başkanı Hasan Serray, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Meysan yargısı da lokanta sahibi ve 6 çalışan hakkında tutuklama kararı verdi.

Orta Doğu mutfağının en meşhur lezzetlerinden biri olan felafel, Irak'ta da vazgeçilmez ayaküstü yemekler arasında yer alıyor.

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