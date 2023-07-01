İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Temmuz 2023 Cumartesi / 13 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0451
  • EURO
    28,4526
  • ALTIN
    1597.99
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yüzlerce Yemenli, Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti
Dünya

Yüzlerce Yemenli, Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti

Yemen'de yüzlerce kişi, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.

AA1 Temmuz 2023 Cumartesi 00:56 - Güncelleme:
Yüzlerce Yemenli, Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti
ABONE OL

Husilere bağlı Saba ajansının haberine göre, Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde düzenlenen gösteriye katılanlar, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.

Burada yapılan açıklamada, İsveç'teki provokasyonun, "herkesin İslami kutsallara saygılı olmayı öğrenmesi için küresel ve büyük bir İslami hamle gerektirdiğini" tekrar ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, İslam ülkelerine İsveç büyükelçilerini geri çağırma ve kutsallara saygı göstermeyen ülkeleri boykot çağrısı yapıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.