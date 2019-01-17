Yüzyılın Anlaşması’nın detayları belli oldu: Filistin-İsrail arasında bir toprak takasının olabileceği ifade edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın “yüzyılın anlaşması” diye nitelendirdiği, İsrail-Filistin sorunun çözümüne ilişkin barış planının Kudüs’ün bölünmesini, kutsal bölgelerin egemenliğinin İsrail’e bırakılmasını ve işgal altındaki Batı Şeria’nın yüzde 85-90’ını kapsayacak bir Filistin Devleti’nin kurulmasını içerdiği ileri sürüldü.

İsrail merkezli Kanal 13 televizyonun Vaşington’da ABD’li üst düzey bir yetkilinin barış anlaşmasına dair verdiği brifingde yer alan kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD’nin planı, işgal altındaki Batı Şeria’nın yüzde 85-90’ını kapsayacak bir Filistin Devleti’nin kurulmasını ve Batı Şeria’da İsrail’in parçası olacak topraklar için Filistin-İsrail arasında bir toprak takasını öngördüğü belirtildi. Toprak takaslarının ise ne kadar büyük olacağı henüz belli değil.

Kudüs Filistin-İsrail arasında bölünecek

Haberde yer alan brifing notlarına göre, Kudüs iki tarafın ortak başkenti olarak kalacak. İsrail’in başkenti Batı Kudüs ve Doğu Kudüs’ün bir kısmını kapsarken, Filistin’in başkenti ise Doğu Kudüs’ün bir parçasında yer alacak fakat Müslümanların kutsal toprağı Mescid-i Aksa'yı kapsamayacak.

Üç semavi din için kutsal yerleri barındıran Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesi ve Mescid-i Aksa’nın İsrail’in egemenliği altında kalmasını öngören barış planında; Kudüs'teki statükonun devam ettirileceği, Filistinlilere, Ürdünlülere ve belki bazı diğer ülkelere kutsal yerlerin yönetilmesinde rol verilebileceği belirtildi.

Haberde, Beyaz Saray’ın, Filistinlilerin planı hiç düşünmeden reddedeceğini beklediği ancak İsrail’den olumlu bir cevap alacaklarını düşündükleri ifade edildi.

Eylül 2018’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle New York’ta İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşen Donald Trump, damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in öncülüğünde hazırlanan barış planını 4 ay içinde açıklayacağını duyurmuş ancak ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada planın birkaç ay ertelendiğini duyurmuştu.