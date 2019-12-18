Yüzyılın ihanetinde Aksa Suudilerin!

18.12.2019 01:23 - Güncelleme: 18.12.2019 01:23

Trump yönetiminin Filistin’e ekonomik ve siyasi kararlarla dayattığı sözde barış özde ihanet planı Yüzyılın Anlaşması’ ilk kez tam kapsamlı olarak basına sızdı. Beyrut merkezli Al Mayadin televizyonu, İsrail’deki seçimlerde Benyamin Netanyahu’nun iktidara gelememesi nedeniyle ilanı ertelenen Yüzyılın ihanetinin detaylarını açıkladı. Anlaşmada İslam’ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa’nın korumasının Ürdün’den alınarak Suudi Arabistan’a verilmesi dikkat çekti.

İŞGAL TESCİL EDİLECEK

Anlaşmada Ürdün Kutsal Emanetler Bakanlığı yerine Aksa’nın Suudilerin himayesine verildiği kaydedilirken, kurulacak ‘Yeni Filistin Devleti’nin 1967 sınırları yerine sadece Kudüs’ün doğu kısmı, Batı Şeria ve Gazze’den oluşması dikkat çekti. Terör devleti İsrail’in başta Kudüs olmak üzere tüm Filistin topraklarındaki işgalini meşru kılan anlaşmada, Kudüs’te yönetimin İsrailli Belediye Başkanı’na bırakılacağı belirtildi. Arapların da belediyeye vergi ödeyeceği belirtilirken ortak kullanılacak başkentte Filistinliler Yahudilere ait bölgelerden, Yahudiler de Filistinlilere tahsis edilen topraklardan ev satın alamayacak. Gazze ve Batı Şeria’nın bir otoyolla birbirine bağlanacağı anlaşmaya göre, Mısır Sina’dan bir parça toprağı Yeni Filistin Devleti’ne tahsis edecek.Yerleşime kapalı topraklarda sadece havalimanı ve fabrikalar yer alacak.

BEDELİ 30 MİLYAR $

Yeni Filistin Devleti’ne liman, havaalanı ve fabrikalar için 30 milyar dolar verilecek projede, Hamas’ın da silahlarını Mısır’ın darbeci lideri Sisi’ye teslim etmesi ve karşılığında maaşa bağlanması öngörülüyor. Altyapı projeleri tamamlanana kadar İsrail limanlarından faydalanacak olan Filistin’de bir sene içerisinde seçime gidilecek. Tüm Filistinli tutuklular serbest bırakılacak. Anlaşmanın Hamas ve FKÖ tarafından reddi halinde ABD Filistin’e tüm ekonomik yardımı donduracak. FKÖ’nün kabulü Hamas’ın reddi durumunda Hamas’ın yok edilmesi planına Pentagon da dahil olacak. İsrail imzalamazsa Trump Tel Aviv’e para akışını kesecek.