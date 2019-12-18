Yüzyılın ihanetinde Aksa Suudilerin!

Trump yönetiminin Filistin’e ekonomik ve siyasi kararlarla dayattığı sözde barış özde ihanet planı Yüzyılın Anlaşması’ ilk kez tam kapsamlı olarak basına sızdı. Beyrut merkezli Al Mayadin televizyonu, İsrail’deki seçimlerde Benyamin Netanyahu’nun iktidara gelememesi nedeniyle ilanı ertelenen Yüzyılın ihanetinin detaylarını açıkladı. Anlaşmada İslam’ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa’nın korumasının Ürdün’den alınarak Suudi Arabistan’a verilmesi dikkat çekti.
İŞGAL TESCİL EDİLECEK
Anlaşmada Ürdün Kutsal Emanetler Bakanlığı yerine Aksa’nın Suudilerin himayesine verildiği kaydedilirken, kurulacak ‘Yeni Filistin Devleti’nin 1967 sınırları yerine sadece Kudüs’ün doğu kısmı, Batı Şeria ve Gazze’den oluşması dikkat çekti. Terör devleti İsrail’in başta Kudüs olmak üzere tüm Filistin topraklarındaki işgalini meşru kılan anlaşmada, Kudüs’te yönetimin İsrailli Belediye Başkanı’na bırakılacağı belirtildi. Arapların da belediyeye vergi ödeyeceği belirtilirken ortak kullanılacak başkentte Filistinliler Yahudilere ait bölgelerden, Yahudiler de Filistinlilere tahsis edilen topraklardan ev satın alamayacak. Gazze ve Batı Şeria’nın bir otoyolla birbirine bağlanacağı anlaşmaya göre, Mısır Sina’dan bir parça toprağı Yeni Filistin Devleti’ne tahsis edecek.Yerleşime kapalı topraklarda sadece havalimanı ve fabrikalar yer alacak.
BEDELİ 30 MİLYAR $
Yeni Filistin Devleti’ne liman, havaalanı ve fabrikalar için 30 milyar dolar verilecek projede, Hamas’ın da silahlarını Mısır’ın darbeci lideri Sisi’ye teslim etmesi ve karşılığında maaşa bağlanması öngörülüyor. Altyapı projeleri tamamlanana kadar İsrail limanlarından faydalanacak olan Filistin’de bir sene içerisinde seçime gidilecek. Tüm Filistinli tutuklular serbest bırakılacak. Anlaşmanın Hamas ve FKÖ tarafından reddi halinde ABD Filistin’e tüm ekonomik yardımı donduracak. FKÖ’nün kabulü Hamas’ın reddi durumunda Hamas’ın yok edilmesi planına Pentagon da dahil olacak. İsrail imzalamazsa Trump Tel Aviv’e para akışını kesecek.
AB ANLAŞMAYI ADİL BULMADI
Detayları basına sızan Yüzyılın ihaneti projesinde 30 milyar dolarlık işgal rüşveti dikkat çekti. Yeni Filistin Devleti’ne altyapı projeleri için 5 seneliğine hibe edilecek yardımların yüzde 20’sinin ABD, yüzde 10’unun Avrupa Birliği (AB) ve yüzde 70’inin de Körfez ülkeleri tarafından karşılanacağı kaydedildi. Kaynak bölüşümü AB tarafından reddedildi. İngiliz Guardina gazetesine bir mektup yazan Birlik üyesi ülkelerden 6 Başbakan ve 25 dışişleri bakanının da yer aldığı eski AB yetkilileri, Brüksel’in ihanete ortak olmayı reddetmesini istedi. Mektupta, “Filistin adına adaletsiz olan bu anlaşmayı kabul edilemez. Brüksel ne olursa olsun iki devletli çözümü savunmalı” ifadeleri kullanıldı.