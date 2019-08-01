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'Yüzyılın ihaneti'nin ne zaman açıklanacağı ağustosta belli olacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ağustos ayının sonunda, Yüzyılın Anlaşması planının siyasi kısmının ne zaman açıklanacağına karar vereceği belirtildi.

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İsrail Kanal 13 Televizyonu'nun İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Trump'ın söz konusu planın, İsrail'de 17 Eylül'de yapılacak seçimlerin öncesinde mi yoksa sonrasında mı açıklanacağına gelecek ay sonunda karar vereceği ifade edildi.

Kanala açıklamada bulunan ismi belirtilmeyen ABD'li bir yetkili, Yüzyılın Anlaşması'yla ilgili siyasi bir zirve düzenlenmesi konusunda halihazırda herhangi bir planın söz konusu olmadığını söyledi.

Yetkili, İsrail'de bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'in Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Fas Kralı 6. Muhammed ile bir araya geldikten sonra beraberindeki heyetle ABD'ye döneceğini kaydetti.

Yetkili, bu süre zarfında, Beyaz Saray'daki yetkililerle gerçekleştirilecek görüşmelerle, söz konusu planın ne zaman açıklanacağının netlik kazanacağını dile getirdi.

Kushner, Ürdün, İsrail, Mısır, Suudi Arabistan ve Fas'ı kapsayan bölge turu kapsamında geldiği İsrail'de dün Netanyahu ile görüşmüştü.

- "YÜZYILIN ANLAŞMASI" PLANI

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

Kabin görevlisi, uçaktaki bagaj bölümüne tırmandı

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