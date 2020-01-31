AA 31.01.2020 07:51 - Güncelleme: 31.01.2020 07:51

Göreve gelişinin 100'üncü günü dolayısıyla Tunus resmi televizyonuna konuşan Said, Arap toplumlarını yönlendiren hezimet kültürünün hezimetten daha ileride olduğunu, yenilmişlik düşüncesinin zafere ilerleyemeyeceğini, bunun ancak içeriye sızmış başkalarının hesabına çalışan bir düşünce olduğunu dile getirdi.

Said, konuşmasına şöyle devam etti:

"Filistin bir çiftlik, bağ-bahçe değildir dolayısıyla bir alışverişin konusu olamaz. Zaman aşımıyla da Filistin'in hakkı düşmez. Gaspçı bir oluşumla ilişkisi olan haindir, o rejimle normalleşme de ihanettir. Bu ihanet büyük bir ihanettir. Filistin davası bizler nefes aldıkça ve kalpler attıkça vicdanlarımızda kalmaya devam edecektir."

"Filistin davası merkezidir ve Filistinlinin hakkı sabittir" diyen Said, "Noksanlıklarına rağmen uluslararası yasallığa razı olduk ancak Filistin davası vicdanlarımızda ve Arap toplumlarının vicdanında kalmayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını "Yüzyılın Mezalimi" diye nitelendiren Said, "Gün gelecek ve Filistin özgürlüğüne kavuşacak, başkenti de Kudüs-ü Şerif olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI



ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.