Yüzyıllık gerginlik!

Birinci Dünya Savaşı’nı sona erdiren ateşkes anlaşmalarının imzalanmasının 100. yıl dönümünde dünya liderleri Fransa’nın başkenti Paris’te buluştu. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de aralarında bulunduğu altmıştan fazla lider katıldı. ‘Barışı bitiren barış’ın anıldığı törende, artan ırkçı ve içe kapanmacı politikaların pençesinde can çekişen uluslararası düzendeki gerginlik damga vurdu.

VATANSEVERLİK MESAJI

Paris’e gelen 47 devlet başkanı, 23 hükümet başkanı, 15 uluslararası kuruluşun başkanı ve beraberindeki eşlerinin Şanzelize Caddesi’ne giderek Zafer Takı ile Meçhul Asker Anıtı’na yürüyüşüyle başlayan tören, öğleden önce sembolik olarak çalınan çanlarla başladı. Savaşta yaşamını Yaklaşık dokuz milyon asker ve altı milyonu aşkın sivil için saygı duruşu düzenlenen törende konuşan Macron, uluslararası düzeni tıkayan sorunları sonlandırma çağrısı yaptı. ‘İçe kapanma, şiddet ve başkaları üzerinde tahakküm kurma çabasının herhangi bir çözüm getirmeyeceğini’ vurgulayan Macron, “Vatanseverlik milliyetçiliğin tam olarak zıttıdır” dedi. Macron’un mesajı Trump’ın popülist politikalarına bir gönderme olarak yorumlandı. Korkularımızı birbirimize karşı kullanmamalıyız” dedi.

Barışı tehlikeye atan tehditleri ‘Küresel ısınma hayaleti ve çevrenin yok edilmesi, yoksulluk, açlık, salgınlar, eşitsizlikler ve cehalet’ olarak sıralayan Fransız lider, “Birlikte hepsini bertaraf edebiliriz” diye konuştu.