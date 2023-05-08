Zafer Bayramı öncesi Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!

Ukrayna'nın genelkurmay başkanlığının açıklamasında, Rusya'nın Kharkiv, Kherson, Mykolaiv ve Odesa kentlerine 16 füze saldırısı yaptığını ve Ukrayna birliklerinin mevzilerine ve kalabalık yerleşim alanlarına 61 hava saldırısı ve 52 roket saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Ukrayna ordusu, hava savunma sisteminin Rusya'nın kullandığı İran yapımı 35 Shahed insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı.

Kiev belediye başkanı başkentte en az beş kişinin yaralandığını ve yakıt depolarının, otomobillerin, binaların ve altyapının zarar gördüğünü açıkladı.

Ukrayna ordusu "Maalesef, yaralılar ve can kayıpları var. Yüksek binalar, evler ve sivillere ait başka altyapı tesisleri hasar gördü" dedi.