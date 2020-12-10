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Dünya

Zafer kutlamalarında Ermenistan'ı çıldırtacak detay!

Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü'de Zafer Geçidi töreni düzenlendi. Geçit töreninde Karabağ'da ele geçirilen Ermenistan'a ait hasar görmüş askeri araçlar sergilendi. 'Karabağ Azerbaycan'dır' yazılı platformun zemininde ise Ermenistan araçlarına ait plakaların yer alması dikkatleri çekti.

10 Aralık 2020 Perşembe 15:13 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 15:13
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Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer, Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda Türk ve Azerbaycan askerlerinin katıldığı törenle kutlandı.

- ERMENİ ORDUSUNUN SAVAŞ MEYDANINDA BIRAKTIĞI SİLAHLAR DA TÖRENDE GÖSTERİLDİ

Törende, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği, çalışır durumdaki tanklar, toplar, zırhlı araçlarla, savaş meydanında vurularak işlevsiz hale getirilen silahlar da sergilendi.

Ermenistan ordusundan ele geçirilen tankların namlularının mağlubiyet sembolü olarak aşağı indirildiği dikkati çekti.

"Karabağ Azerbaycan'dır" yazan bir dev afiş meydandan geçirilirken, platformun üzerinde Ermenistan'ın etkisiz hale getirilen tank ve araçlarının plakaları yer aldığı görüldü.

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