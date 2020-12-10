Zafer kutlamalarında Ermenistan'ı çıldırtacak 'plaka' detayı!

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer, Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda Türk ve Azerbaycan askerlerinin katıldığı törenle kutlandı.
Törende, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği, çalışır durumdaki tanklar, toplar, zırhlı araçlarla, savaş meydanında vurularak işlevsiz hale getirilen silahlar da sergilendi.
Ermenistan ordusundan ele geçirilen tankların namlularının mağlubiyet sembolü olarak aşağı indirildiği dikkati çekti.
"Karabağ Azerbaycan'dır" yazan bir dev afiş meydandan geçirilirken, platformun üzerinde Ermenistan'ın etkisiz hale getirilen tank ve araçlarının plakaları yer aldığı görüldü.