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Dünya

Zaharova: İngiltere'yi Rusya'ya yönelik yapıcı olmayan ve zararlı yaklaşımından vazgeçmeye çağırıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere'nin düşmanca eylemlerine sert ve ölçülü tepki vermeye devam edeceklerini belirterek, 'İngiltere'yi Rusya'ya yönelik yapıcı olmayan ve zararlı yaklaşımından vazgeçmeye çağırıyoruz.' dedi.

AA13 Eylül 2024 Cuma 21:53 - Güncelleme:
Zaharova: İngiltere'yi Rusya'ya yönelik yapıcı olmayan ve zararlı yaklaşımından vazgeçmeye çağırıyoruz
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Zaharova, Rusya'nın, casusluk yaptıkları ve ülke güvenliği için tehdit oluşturdukları şüphesiyle 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunu iptal etmesi kararına ilişkin açıklama yaptı.

Ukrayna'ya göre Rusya'yı barışa zorlamanın yolu uzun menzilli silahlar

Sözcü Zaharova, İngiltere'nin Rusya'ya yönelik "düşmanca" adımlar attığını, mayısta bazı Rus diplomatların akreditasyon süresini tek taraflı sınırlandırma kararı aldığını ve Rusya'nın buna karşılık verdiğini anımsattı.

"TAVİZSİZ YAKLAŞIM SERGİLİYORUZ"

"Bildirilmeyen İngiliz istihbarat üyelerinin Rus topraklarındaki faaliyetlerine tolerans göstermeyeceklerini" vurgulayan Zaharova, "Bu konuda, ulusal güvenliğin doğrultusunda tavizsiz yaklaşım sergiliyoruz. Londra'nın düşmanca eylemlerine sert ve ölçülü tepki vermeye devam edeceğiz. İngiltere'yi Rusya'ya yönelik yapıcı olmayan ve zararlı yaklaşımından vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna ile Rusya arasında yeni esir takası gerçekleşti

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), casusluk yaptıkları ve ülke güvenliği için tehdit oluşturdukları şüphesiyle 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunun iptal edildiğini bildirmişti.

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