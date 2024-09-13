Zaharova, Rusya'nın, casusluk yaptıkları ve ülke güvenliği için tehdit oluşturdukları şüphesiyle 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunu iptal etmesi kararına ilişkin açıklama yaptı.

Ukrayna'ya göre Rusya'yı barışa zorlamanın yolu uzun menzilli silahlar Sözcü Zaharova, İngiltere'nin Rusya'ya yönelik "düşmanca" adımlar attığını, mayısta bazı Rus diplomatların akreditasyon süresini tek taraflı sınırlandırma kararı aldığını ve Rusya'nın buna karşılık verdiğini anımsattı.

"Bildirilmeyen İngiliz istihbarat üyelerinin Rus topraklarındaki faaliyetlerine tolerans göstermeyeceklerini" vurgulayan Zaharova, "Bu konuda, ulusal güvenliğin doğrultusunda tavizsiz yaklaşım sergiliyoruz. Londra'nın düşmanca eylemlerine sert ve ölçülü tepki vermeye devam edeceğiz. İngiltere'yi Rusya'ya yönelik yapıcı olmayan ve zararlı yaklaşımından vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.