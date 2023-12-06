İSTANBUL 12°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2023 Çarşamba / 24 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9537
  • EURO
    31,2512
  • ALTIN
    1888.37
  • BIST100
    7935.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zaharova: Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma riski artıyor
Dünya

Zaharova: Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma riski artıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma riskinin giderek arttığını söyledi.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 15:04 - Güncelleme:
Zaharova: Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma riski artıyor
ABONE OL

Zaharova, başkent Moskova'da güncel konulara dair haftalık basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin, Rusya ile Ukrayna arasında gizli barış görüşmelerinin yapıldığı ve İngiltere'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e Rusya ile barış müzakerelerinde baskı kurduğu iddialarıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Zaharova, bu konuda herhangi bilgiye sahip olmadığını ifade etti.

Zaharova, "Bu, Batı'da bazı elit grupların gizli arzusu olabilir. Belki bunun üzerinden barış sürecini teşvik etmek istiyorlar. Belki de kendilerini barış gücü tarafı olarak göstermek için enformasyon ortamında gerekçe yaratmak istiyorlar. Bunun neyle ilgili olduğunu söyleyemem. Böyle bir bilgiye sahip değilim." dedi.

ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkelerin Kiev yönetimine Rusya ile barış müzakerelerini sürdürmesini yasakladığını öne süren Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar (Batılı ülkeler) Ukrayna meselesinin sona ermesini istemiyor. Onların, bu hikayenin herhangi bir biçimde devam etmesine ihtiyaçları var. Rusya ve Ukrayna karşıtı kampanyanın arkasında duran Anglosakson ikilisi, darbeler gerçekleştirerek bu çatışmaları kışkırttı, sonra da Ukrayna'nın müzakereler yolundan gitmesine izin vermedi. Herkes, Batı'nın Ukrayna'ya ihanet ettiğini, alaycı şekilde Ukrayna halkının güvenini kullandığını anlıyor. Onlar (Ukraynalılar) Batı'ya güvendi. Batı ise onları alaycı şekilde kandırdı."

- "RUSYA İLE NATO ARASINDA DOĞRUDAN ÇATIŞMA RİSKİ ARTIYOR"

NATO'nun Ukrayna'ya uçak sevkiyatı konusuna da değinen Zaharova, "Ukrayna ordusunun tarafında çatışmalarda yer alan savaş uçakları, Rusya Silahlı Kuvvetleri için yok edilecek meşru hedef." şeklinde konuştu.

Zaharova, Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma riskinin giderek arttığını söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.