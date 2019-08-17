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Zaharova’dan Bolton’ın hırsızlık suçlamalarına yanıt: Boş bir vaktimde ABD’nin kimlerden, neler çaldığını sayacağım

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Rusya’nın ABD’nin askeri teknolojisini çaldığı yönündeki iddialarına karşı çıkarak, Washington’ın Rus diplomatik mülklerine el koyması olayını hatırlattı.

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Zaharova, Facebook hesabından Bolton’ın Rusya’nın ABD’nin askeri teknoloji teknolojisini çaldığı ile ilgili açıklama yaptı.
 
“ABD’nin dünyanın farklı ülkelerinden ne kadar ve hangi teknolojileri çaldığını saymak ilginç olur. Boş bir vaktimde bunun yapacağım” diyen Zaharova, şöyle devam etti: “Bolton hırsızlıktan bahsetmişken Washington’ın; San Francisco’daki Rusya Başkonsolosluğu’na ait binaları, başkonsolosluk rezidansını, Washington’daki ticari misyonu binasını, Seatle Başkonsolosluğu rezidansını, ayrıca Maryland ve New York’taki iki Rus diplomatik binasını çaldığını hatırlatırım. Ancak daha önemlisi üçüncü ülkelerden çok sayıda Rusya vatandaşını çaldığını...”
 
Zaharova, açıklamalarını “Yoksa bu hırsızlık değil miydi Bolton? Madem öyle, geri verin” sözleriyle sonlandırdı.

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