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Dünya

Zaharova'dan Kuzey Akım-2 tepkisi: En iyi dostlara böyle davranılmaz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, 'ABD, Almanya için en iyi dost diyor ama en uygun projeye (Kuzey Akım-2) katılmasını engelliyor. En iyi dostlara böyle davranılmaz.' diye konuştu.

24 Haziran 2021 Perşembe 08:29 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 08:29
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Almanya'yı 'ABD'nin en iyi dostu' olarak nitelendirdiğini, fakat bu 'dostun' kendisi için elverişli Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine katılması önünde engeller çıkardığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Berlin ziyareti ve Washington'un Kuzey Akım-2 projesine yönelik tutumunu değerlendirdi.

Sputnik'in haberine göre Zaharova, "Blinken, 'Almanya'nın ABD'nin en iyi dostu' olduğunu söyledi. O zaman neden ABD en iyi dostunun onun için elverişli Kuzey Akım-2 projesine katılmasına engel oluyor? En iyi dostlara böyle davranılmaz" ifadelerini kullandı.

Blinken, daha önce Almanya için 'ABD'nin en iyi dostu' şeklinde konuşmuştu. Bakan, ABD Başkanı Joe Biden'ınn Almanya Başbakanı Angela Merkel'i önümüzdeki ay Washington'a sabırsızlıkla beklediğini dile getirmişti.

Blinken, Kuzey Akım-2'nin Avrupa'nın enerji güvenliği için tehdit oluşturduğunu da tekrarlamıştı.

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