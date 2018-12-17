Zambiya, borçları karşılığında devlete ait şirketini Çin’e devredeceği iddialarını reddetti

Lusaka Times’ın haberine göre Zambiya Dışişleri Bakanı Joe Malanji, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, Zambiya’nın Çin’e 6 ila 10 milyar dolar borcuna karşılık devlete ait elektrik şirketi Zesco’yu bu ülkeye vereceği iddialarını yalanladı.

Zambiya hükümetinin böyle bir açıklamadan ötürü hayal kırıklığına uğradığını belirten Malanji, “Böyle bir yanlış bilgi ABD’nin dış politikasının adını kötüye çıkarıyor.” dedi.

Malanji, Zambiya’nın kendi borçlarına ya da kredilerine karşılık şimdiye kadar hiç kimseye devlet varlığını teklif etmediğini ifade ederek, ülkenin borç krizi yaşamadığını ve borçlarının gayri safi yurt içi hasılaya oranla sağlıklı olduğunu kaydetti.

"Afrika ülkelerinin ekonomik bağımsızlıklarını tehdit ediyor"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, geçen hafta ülkesinin yeni Afrika stratejisini açıkladığı konuşmasında, Çin’in, borçlarına karşılık Zambiya’nın devlete ait elektrik şirketi Zesco’yu devralacağını söylemiş, Cibuti’nin de Doraleh Limanı’nın kontrolünü Çin’e verebileceğini ileri sürmüştü.

Bolton, ayrıca, “Çin ve Rusya'nın yırtıcı uygulamaları Afrika'daki ekonomik büyümeyi sekteye uğratıyor, Afrika ülkelerinin ekonomik bağımsızlıklarını tehdit ediyor, ABD yatırımları için fırsatları baltalıyor, ABD'nin askeri operasyonlarına karışıyor ve ABD'nin ulusal güvenlik menfaatlerine ciddi bir tehdit teşkil ediyor.” değerlendirmesinde bulunmuştu.