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Dünya

Zambiya, eski Devlet Başkanı Banda'nın vefatının yasını tutuyor

Zambiya'da hükümet, 11 Mart'ta 85 yaşında hayata gözlerini yuman eski Devlet Başkanı Rupiah Banda'nın anısına ulusal yas ilan etti.

AA14 Mart 2022 Pazartesi 06:39 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 06:39
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Hükümet Baş Sözcüsü Chushi Kasanda, basına yaptığı açıklamada, 2008-2011 yıllarında Zambiya'nın devlet başkanlığı görevini yürüten Banda için 7 günlük ulusal yas ilan edildiğini bildirdi.

Kasanda, merhum lider Banda'nın cenaze merasimine ilişkin detayların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

RUPİAH BANDA

1938 yılında bugünkü Zimbabve topraklarında bulunan Gwanda kasabasında dünyaya gelen Banda, gençlik yıllarından itibaren Zambiya'nın bağımsızlık hareketi içinde bulundu.

Banda, bağımsızlığın kazanıldığı 1964 yılından itibaren devletin çeşitli kademelerinde üst düzey görevler yürüttükten sonra, 2006 yılında dönemin Devlet Başkanı Levy Mwanawasa'nın yardımcılığı görevine atandı.

Mwanawasa'nın sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakmasının ardından 2008 yılında vekaleten devlet başkanlığı görevini yürüten Banda, 2008 yılındaki devlet başkanlığı seçimini kazanarak ülkenin dördüncü devlet başkanı oldu.

2011 yılındaki genel seçimlerde iktidarı kaybeden Banda, 2 yıldır mücadele ettiği kolon kanseri nedeniyle 11 Mart'ta hayatını kaybetti.

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