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Zambiya'da 1.1 kiloluk dev zümrüt bulundu

Afrika ülkesi Zambiya`da 1.1 kilo ağırlığında zümrüt taşı bulundu. 5.655 kıratlık zümrüt parçalara ayrıldıktan sonra satılacak.

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Londra merkezli değerli taş firmalarından Gemsfield'in Zambiya'daki madeninden 1.1 kilo ağırlığında zümrüt çıkartıldı. 2 Ekim'de iki madenci tarafından bulunan 5.655 kıratlık zümrüt, yaklaşık 14 milyon TL (2 milyon sterlin) değerinde. Taşa, firmanın bölgede yürüttüğü koruma projesinden esinlenilerek 'Aslan' ismi verildi. Zambiya'da 2010 yılında da 6.225 kıratlık bir zümrüt bulunmuştu.

(Milliyet)

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