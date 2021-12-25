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Dünya

Zambiya'da 5 binden fazla kişi altın madenini işgal etti

Zambiya'da 5 binden fazla yerli ve yabancının başkent Lusaka yakınlarındaki bir altın madenini işgal ettiği bildirildi.

AA25 Aralık 2021 Cumartesi 12:29 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 12:29
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Zambiya Madencilik Bakanı Paul Kabuswe, bölgeye yaptığı ziyarette, Merkez vilayetindeki madenlerde altın arayan kartellerin ulusun varlıklarını kendi kişisel çıkarları için kullandığını söyledi.

Madende altın temizleyen 5 binden fazla yerli ve yabancının olduğunu dile getiren Kabuswe, son olarak ülkenin kuzeyindeki Kasenseli'deki altın madenlerindeki çıkarma faaliyetlerini ölümlere yol açtığı için askıya aldıklarını aktardı.

Merkez Vilayeti Bakanı Credo Nanjuwa, maden yatağının korunması için bölgeye askeri birliklerin yerleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Dünyanın en büyük ikinci bakır üreticisi olan Zambiya, yeni bulunan altın madenlerinde yasa dışı madencilikle mücadele içerisinde.

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