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Dünya

Zambiya'da seçim sonuçları belli oldu! Yeni başkan Hakainde Hichilema

Zambiya'da 12 ağustosta yapına seçimlerin ardından Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre ülkenin yeni devlet başkanı Hakainde Hichilema oldu.

AA16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:36 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:36
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Zambiya'da 12 Ağustos'ta gerçekleştirilen seçimler sonucunda Hakainde Hichilema, ülkenin yeni devlet başkanı oldu.

Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, rakibi Edgar Lungu'nun 1 milyon 814 bin 201 oyuna karşı, Hichilema'nın 2 milyon 810 bin 777 oy aldığı kaydedildi.

Komisyon Başkanı Yargıç Esau Chulu da basın açıklamasında, "Hakainde Hichilema'nın, Zambiya Cumhuriyeti'nin seçilen cumhurbaşkanı olduğunu ilan ediyorum." ifadesini kullandı.

Böylece 59 yaşındaki eski iş insanı Hichilema, seçimin birinci turunda galibiyetini ilan etti.

Hichilema'nın taraftarları başkent Lusaka sokaklarında kutlamalara başladı.

- Hakainde Hichilema kimdir?

Zambiya'nın Monze kentinde, 1962'de dünyaya gelen Hichilema, siyaset öncesi hayatında başarılı bir iş insanı olarak tanınıyor.

Hichilema, 2006 'da Ulusal Kalkınma İçin Birleşik Partisinin (UPND) Genel Başkanı Anderson Mazeko'nun vefatının ardından partinin genel başkanı seçilmişti.

Bu tarihten itibaren aday olduğu 5 başkanlık seçiminde de rakiplerinin gerisinde kalan Hichilema, en son 2016'da Lungu'ya karşı 100 binden az bir oy farkıyla kaybetmişti.

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