Zapata için sanatsal kavga 

Meksika Devrimi’nin kahramanı Emiliano Zapata’yı bir atın sırtında çıplak şekilde ve topuklu ayakkabı giyerken resmeden tablo ülkede tartışma yarattı. Zapata’nın akrabalarının da yer aldığı 200 çiftçi, Fabian Chairez imzalı “Devrim” adı verilen tablonun sergilendiği Güzel Sanatlar Sarayı’nı bastı. Eylemcilerin sözcüsü Antonio Medrano “Bu ifade özgürlüğü değil, ahlaksızlık. Bu aşağılayıcı. Tarihimizi bu şekilde sergileyemezler” dedi. Ressam Chairez’e saldıran kalabalık ile sanatseverler arasında arbede yaşandı. Tepkinin kitleselleşmesinden çekinen Meksika hükümeti devreye girdi. Başkan Andrés Manuel López Obrador, Meksika Kültür Bakanı’nın arabuluculuk yapacağını duyurdu. Eserin kendisini rahatsız etmediğini belirten Obrador, “Ancak Zapata’nın akrabaları halk kahramanının anısına saygısızlık edildiğini düşünüyor. Bunu dikkate almalıyız” ifadelerini kullandı. Obrador, 1919’da öldürülen Zapata’nın yüzüncü ölüm yıldönümü nedeniyle 2019’u “Zapata Yılı” ilan etmişti.