Zaporizhzhia santrali'nde nükleer tehlike had safhada! IAEA'nın raporu bugün yayınlayacak

Ukrayna ve Rusya, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporizhzhia civarındaki saldırılar için birbirlerini suçluyor.

Yetkililer, saldırıların santraldeki güç hatlarının işleyişini aksattığını ve kalan son reaktörün de devre dışı kalmasına neden olduğunu belirtti.

Santral ile ilgili yeni endişeler gündeme gelirken, ülkenin güneyinde ve doğusunda karşı taarruzlara devam eden Ukraynalı güçler, savaşın başlangıcından bu yana Rusya'nın kontrolünde bulundan Kherson bölgesinde bir kasabayı ele geçirdi.

IAEA, Ukrayna tarafından verilen bilgilere dayanarak yaptığı açıklamada, çıkan bir yangın söndürülürken santraldeki yedek elektrik hattının kesildiğini ancak zarar görmediğini belirterek, hattın yeniden elektriğe bağlanacağını söyledi.

IAEA, santralin güvenli bir şekilde faaliyetlerine devam edebilmek için yeterli elektriğe sahip olduğunu ve yedek güç kaynağı yüklendiği anda yeniden şebekeye bağlanacağını söyledi.

Pazartesi günü santraldeki altı kişilik IAEA heyeti iki kişiyi indirilmişti. IAEA tarafından yapılan açıklamada, Ajans'ın Başkanı Rafael Grossi'nin bugün Ukrayna hakkında Zaporizhzhia santralini de içeren bir rapor açıklayacağı ve BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendireceği belirtildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada "radyasyon felaketi" konusunda uyardmış ve santral etrafındaki saldırıların "Rusya'nın IAEA'nın ne diyeceğini umursamadığını" gösterdiğini söylemişti.