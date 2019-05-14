Zarif: Tankerlere sabotaj endişe verici

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, resmi temasları kapsamında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Zarif, Hindistanlı mevkidaşıyla yaptığı görüşme sonrası, Fuceyra'da dört tankere yönelik sabotajla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Zarif, "Bölgede sabotajların yapılıyor olması endişe verici. Biz önceden bir grubun bölgede gerilimi arttırmak için bu tür girişimlerde bulunabileceklerini öngörmüştük." ifadelerini kullandı.

- "FUCEYRA'DA İSRAİL PARMAĞI" İDDİASI

Öte yandan İran Meclisinde düzenlenen kapalı oturumda milletvekilleri Fuceyra'da dört tankerin hedef alınmasıyla ilgili İsrail'i suçladı.

İran Meclis Başkanlığı Sözcüsü Behruz Nimeti, "Bugün ele alınan konulardan biri, BAE'de meydana gelen olaydı. Olayda İsrail'in parmağı olduğu düşünülüyor." dedi.

Farklı ülkelerden 4 sivil ticari kargo gemisi pazar günü, BAE'nin doğu sahilinde yer alan El-Fuceyra Limanı yakınlarında sabotaja uğramış, BAE Dışişleri Bakanlığı, can kaybına ya da gemilerden zararlı madde veya yakıt sızmasına yol açacak hasara neden olmayan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.