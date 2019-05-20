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Zarif'ten Trump'a 'İskender ve Cengiz Han' benzetmesi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına, 'Ekonomik terör ve soykırım iğnelemeleri İran'ı bitiremeyecektir' ifadeleriyle karşılık verdi.

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Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Trump'ın "Eğer İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmen sonu olur." açıklamasına cevap verdi.

İran Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti:

"Trump, 'B takımı'nın kışkırtmalarıyla İskender, Cengiz Han ve diğerlerinin başaramadığını elde etmeyi umuyor. Tüm işgalciler giderken İran bin yıldır ayakta. Ekonomik terör ve soykırım iğnelemeleri İran'ı bitiremeyecektir."

Zarif, mesajının sonunda, "Hiçbir zaman bir İranlıyı tehdit etme" etiketiyle "Saygı göstermeyi dene, işe yarar!" ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i Trump'ın "B Takımı" olarak adlandırıyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçilik binası yakınlarına dün akşam katyuşa füzesiyle saldırı düzenlenmiş, Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmen sonu olur. Bir daha ABD'yi asla tehdit etme!" ifadelerini kullanmıştı.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, kısa bir süre önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne göndermişti.

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