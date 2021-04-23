Kritik toplantı sonrası Rau'dan açıklama: Türkiye'ye minnettarız

AA 23 Nisan 2021 Cuma 13:04 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 13:08

Rau, Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde şahsen görüşmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Rau, üç ülke arasındaki düzenli toplantıların, transatlantik topluluğun "geleneksel ve yeni tehditlerinin" NATO'nun rolü konusunda benzersiz bakış açısı sunduğunu söyledi.

Rau, mevkidaşlarıyla yaptığı bugün ve dünkü görüşmelerde, üç ülkenin güvenliğiyle ilgili bir dizi konuyu, özellikle NATO'nun mevcut zorluklara tepkisini ve bu konuda karşılıklı iş birliğini güçlendirmek için neler yapabileceklerini ele aldıklarını dile getirdi.

"NATO'yu en güçlü askeri ittifak yapan" birçok konuda sağlam duruşları konusunda hemfikir olmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Rau, şöyle devam etti:

"Bu çabayı transatlantik bağlarla korumaya ve güçlendirmeye devam edeceğimizi, NATO'nun omurgasını koruyacağımızı ve bunun ortak savunmamız, uluslararası güvenliğimiz için çok önemli olduğunu kabul ettik. Ayrıca Baltık'tan Karadeniz ile Akdeniz'e kadar bölgesel güvenlik ve istikrara olan güçlü bağlılığımızı teyit ettik. NATO'nun Doğu Planı hazırlığını sürdürmek ve geliştirmek için üç ülkemizin aynı güçlü konumu paylaşmasına sevindim."

- "UKRAYNA VE KIRIM SINIRINDAKİ OLAĞANÜSTÜ RUS ASKERİ FAALİYETLERİ, ENDİŞELERE NEDEN OLUYOR"

Rau, yalnız yüksek siyasi düzeyde değil, diplomatik temsilcilikler düzeyinde de iş birliğini daha pratik hale getirmek için çok çeşitli konuları da ele aldıklarını aktardı.

Üçlü iş birliğinin sadece siyasi değil, askeri boyuta da sahip olduğunu vurgulayan Rau, Türkiye'nin Polonya'daki ilgili NATO unsurlarını temsil ettiği için minnettar olduğunu vurguladı.

- GÜRCİSTAN VE UKRAYNA'NIN DA DAHİL OLDUĞU BEŞLİ TOPLANTI

Polonya Dışişleri Bakanı Rau, toplantının hemen ardından NATO ortakları olan Gürcistan ve Ukrayna'nın katılımıyla yeniden toplanacaklarını bildirdi.

Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO'nun bugün karşı karşıya kaldığı sorunların ön planında olduğunu belirten Rau, "Ukrayna ve Kırım sınırının yakınındaki olağanüstü Rus askeri faaliyetleri, endişelere neden oluyor." dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Rau, söz konusu beşli toplantıyı Ukrayna ve Gürcistan'a olan dayanışma ve desteği ifade etmek için yapacaklarının altını çizerek, NATO'nun bu iki ülke ile olan iş birliğini ve sürdürülebilirliğini güçlendirme konusunu ele alacaklarını ifade etti.

Rau, çok verimli geçen toplantılar ve çarşamba günü düşünce kuruluşlarının katılımıyla yaptıkları sanal toplantı için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na teşekkür etti.