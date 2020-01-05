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Dünya

Güney Afrika'da 16 aslanı 'büyü' için katlettiler, 8'inin pençe ve yüzlerini kestiler

Güney Afrika’da kan donduran bir olay meydana geldi. Avcılar 16 aslanı katletti, bunlardan sekizinin pençelerini ve yüzlerini kesti. Kaçak avcıların aslanları zehirli tavuk yedirerek öldürdüğü, pençelerini ve yüzlerini de büyücülere satmak için kestiği belirtildi.

05.01.2020  13:11 - Güncelleme: 05.01.2020  13:19

Sputnik'te yer alan habere göre, Güney Afrika’nın Pretoria kentinin batısındaki Rustenburg bölgesinde bulunan özel bir hayvanat bahçesinde yaşanan olayda, altısı dişi toplam sekiz aslan, pençeleri ve yüzleri kesik halde bulundu. Kaçak avcıların hedefindeki aslanlardan ikisinin hamile olduğu, ayrıca yeni doğum yapan bir dişi aslanın üç yavrusundan ikisinin de öldürüldüğü bildirildi. Avcılar toplamda 16 aslanı katletti.

Sadece bir yavrunun kurtulduğu olay, otel sahibinin cuma sabahı aslanların sesini duymayınca bulundukları alanı kontrol etmesiyle ortaya çıktı.

Güney Afrika polisi tarafından paylaşılan görüntülerde aslanların pençeleri ve yüzleri kesik halde yerde yattığı görüldü. 

Aslanların dişleri ve pençelerinin geleneksel bir ilacı yapmaları amacıyla büyücülere satılmak için alındığı belirtilirken, yerel medyaya bilgi veren polis sözcüsü olayla ilgili kaçak avcılık soruşturması başlatıldığını söyledi.

Hayvanat bahçesinin hayvanların güvenliği açısından ziyarete kapatıldığı bildirildi.

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