İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2024 Pazartesi / 14 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,7569
  • EURO
    37,463
  • ALTIN
    2718.01
  • BIST100
    10054.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zekenski: Kursk'ta bin 250 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdik
Dünya

Zekenski: Kursk'ta bin 250 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdik

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zekenski, “Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesinde bin 250 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdi” dedi.

IHA19 Ağustos 2024 Pazartesi 22:26 - Güncelleme:
Zekenski: Kursk'ta bin 250 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdik
ABONE OL

Ukrayna ordusu, 6 Ağustos'tan bu yana Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerleyişini sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zekenski, Kursk bölgesinde devam eden operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Zekenski, Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesindeki bin 250 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdiğini belirtti. Rusya'ya ilişkin sözde kırmızı çizgiler gibi naif ve hayali kavramların Ukrayna'nın kontrolünde olan Sudzha yakınlarında bir yerde parçalandığını ifade eden Zekenski, Ukrayna birliklerinin toplam 92 yerleşim yerini ele geçirdiğini sözlerine ekledi.

Zekenski, Ukrayna sınırındaki yerleşim yerlerinin koruma ihtiyacını gerekçe göstererek, "Ortaklarımız Rusya topraklarında silah kullanımına ilişkin mevcut kısıtlamaları kaldırırsa, Kursk bölgesine fiziksel olarak girmemize gerek kalmaz" dedi.

  • Ukrayna Devlet Başkanı
  • Vladimir Zekenski
  • kursk

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.