Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Zelenski, Rusya'nın en iyi birliklerinden bazılarının da aralarında bulunduğu 50 binden fazla askerini Sumy sınırına komşu Kursk bölgesine konuşlandırdığını ifade etti. Rus ordusunun büyük çaplı bir saldırı düzenlemesini önlemek için adımlar attıklarını belirten Zelenski, "En büyük, en güçlü güçleri şu anda Kursk cephesinde. Askerlerimizi Kursk bölgesinden çıkarmak ve Sumy bölgesine karşı saldırı eylemleri hazırlamak için" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna sınırında kurmak istediği tampon bölgeyi işaret eden Zelenski, Rusya'nın Ukrayna topraklarında yaklaşık 10 kilometre erinliğinde bir alan oluşturmak istediğine inandığını söyledi.

"MÜZAKERELER İÇİN EN GERÇEKÇİ YERLER TÜRKİYE, VATİKAN VE İSVİÇRE"

Rusya ile muhtemel barış görüşmelerine de değinen Zelenski, herhangi bir formatta daha fazla barış görüşmesine hazır olduklarını ifade etti. Zelenski, bir sonraki turun teknik düzeyde olmasını beklediğini, ancak ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü bir toplantıya hazır olduğunu da dile getirdi. Zelenski, "Putin ikili bir toplantıdan rahatsızsa veya herkes bunun üçlü bir toplantı olmasını istiyorsa benim için sorun değil. Herhangi bir formata hazırım" dedi. Ukrayna lideri, üçlü görüşmeye "hazır" olduğunu söylerken, ABD'den Rusya'ya bankacılık ve enerji sektörlerine yönelik sert yaptırımlar paketi uygulamasını da istedi. Zelenski, "ABD'nin yaptırımlarını bekliyoruz. Trump, Rusya durmazsa yaptırımlar uygulanacağını doğruladı. Kendisiyle iki ana konuyu görüştük, enerji ve bankacılık sistemi. ABD bu iki sektöre yaptırım uygulayabilecek mi? Bunu çok isterim" şeklinde konuştu. ABD'nin barış sürecinden çekilmesini istemediğini söyleyen Zelenski, Washington'ın ilerleme kaydedilmemesi halinde bunu yapmakla tehdit ettiğini hatırlattı. Zelenski, Rusya ile daha fazla müzakere için en gerçekçi yerlerin Türkiye, Vatikan ve İsviçre olduğunu kaydetti. Zelenski ayrıca Malta'nın yanı sıra bazı Afrika ülkelerinin de görüşmelere ev sahipliği yapma isteğinin olduğunu aktardı. Rusya'nın Belarus'ta görüşmeler yapılmasını istediğini belirten Zelenski, bu önerinin "ciddiyetsiz ve imkansız" olduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın yerli silah üretimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Zelenski, hızla büyüyen sektörün mevcut kapasitesinin tamamının finanse edilmesi için bu yıl Ukrayna'ya 30 milyar dolar kaynak ayrılmasını istediklerini söyledi.