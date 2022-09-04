İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2022 Pazartesi / 9 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2334
  • EURO
    18,1032
  • ALTIN
    1003.71
  • BIST100
    3342.27
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenski: 3 yerleşim birimini Rus güçlerinden geri alındık
Dünya

Zelenski: 3 yerleşim birimini Rus güçlerinden geri alındık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ikisi ülkenin güneyinde, biri de doğusunda olmak üzere 3 yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını bildirdi.

AA4 Eylül 2022 Pazar 23:43 - Güncelleme:
ABONE OL

Zelenski, sosyal medya hesaplarından yaptığı görüntülü paylaşımda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım meselesine değinen Zelenski, "Ukrayna bayrağının ve özgür hayatın Kırım'a geri döneceğine inanıyorum. Tüm topraklarımızı ve halkımızı özgürleştireceğiz. Ukrayna ordusu, istihbarat servisimiz, özel servislerimiz bunun için gerekli adımları atıyor. Bu adımları duyabilirsiniz. İşgalciler şimdiden Kırım'dan kaçmaya başladılar. Bu onlar için doğru seçim." dedi.

Zelenski, ikisi Ukrayna'nın güneyinde, biri doğusunda olmak üzere 3 yerleşim bölgesinin Rus güçlerinden geri alındığını belirterek, Ukrayna güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı, geri alınan yerleşim birimlerinin neresi olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Öte yandan, yerel basında yer alan bilgilere göre, Herson'daki Visokopilya köyü ile Donetsk'e bağlı Ozerne köyü Ukrayna güçleri tarafından geri alındı.

Ukrayna ordusu, 29 Ağustos'ta ülkenin güneyinde yer alan Herson bölgesinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlattığını duyurmuştu.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
  • Volodimir Zelenski
  • ukrayna

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.