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Dünya

Zelenski 'ağır' diyerek duyurdu: 6 kentte sorunlar yaşanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin enerji altyapısını hedef alan saldırıları nedeniyle devam eden elektrik kesintileri ile ilgili, ülkesinin başkenti Kiev başta olmak üzere Sumy, Odessa, Ternopil, Çerkası ve Vinnitsya bölgelerindeki durumun 'ağır' olduğunu belirtti.

AA22 Kasım 2022 Salı 01:41 - Güncelleme:
Zelenski 'ağır' diyerek duyurdu: 6 kentte sorunlar yaşanıyor
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Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'ya karşı devam eden savaşın 271. gününde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

"TERÖR DEVLETİ İLAN EDİLMESİ" TALEBİNDE BULUNMUŞTU

İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO-PA) 68. Genel Kuruluna video konferansla iştirak ettiğini ve katılımcılardan Rusya'nın "terör devleti ilan edilmesi" talebinde bulunduğunu hatırlatan Zelenski, "Yavaş yavaş bu sonuca ulaşacağımıza inanıyorum. Rusya dünyada böyle algılanacak." ifadesini kullandı.

"AĞIR" OLDUĞUNU BİLDİRDİ

Son dönemlerdeki Rus saldırıları sonucu enerji altyapıların ağır hasar alması sonucu ülke genelinde planlı ve acil durum enerji kesintilerin bugün de devam ettiğini aktaran Zelenski, başta Kiev olmak üzere Sumy, Odessa, Ternopil, Çerkası ve Vinnitsya bölgelerinde bu akşamdan itibaren durumun "ağır" olduğunu bildirdi.

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