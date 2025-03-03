Zelenski: Barışa giden yolda ABD'nin desteğinden büyük umut duyuyoruz

Zelenski X hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için ortak ülkelerle çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.



Savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için diplomasinin daha etkili bir hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenski, "Gerçek barışa ihtiyacımız var ve bunu en çok Ukraynalılar istiyor çünkü savaş şehirlerimizi ve kasabalarımızı yok ediyor. İnsanlarımızı kaybediyoruz." ifadelerini kullandı.

Savaşı durdurup Ukrayna'nın güvenliğini garanti etmeleri gerektiğini belirten Zelenski, "Amerika ve Avrupalı ortaklarımızla çalışıyoruz ve barışa giden yolda ABD'nin desteğinden büyük umut duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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