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Dünya

Zelenski, Batı'dan sonra Hindistan'a bel bağladı: Modi, Putin'i ikna edebilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rusya'yı müzakere masasına çekme gücüne sahip olduğunu söyledi. Zelenski, Modi'nin Ukrayna-Rusya savaşı için kritik bir diplomatik rol oynayabileceğini ifade etti.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 16:08 - Güncelleme:
Zelenski, Batı'dan sonra Hindistan'a bel bağladı: Modi, Putin'i ikna edebilir
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Zelenski, The Times of India gazetesine verdiği demeçte, Modi'nin, Rusya'yı müzakere masasına getirebileceği mesajını verdi.

Görüşmelerin Hindistan'da yapılabileceğine işaret eden Zelenski, "Modi, Ukrayna savaşının sona ermesinde etkili olabilir." diyerek bu etkinin, Modi'nin herhangi bir çatışmanın çözümündeki değerini gösterdiğini söyledi.

Zelenski, ekonomisinin ve ucuz enerji kaynaklarının bloke edilmesi gibi şekillerde Rusya üzerinde baskı kurulabileceğine dikkati çekti.

Hindistan, Batılı ülkelerinin Ukrayna'ya taraf olduğu savaşta Rusya'yı doğrudan eleştirmekten kaçınırken savaşın sona ermesi için sık sık diplomasi ve diyalog çağrıları yapıyor.

"SEVGİLİ DOST" DEMİŞTİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi temmuzda Rusya'ya yaptığı ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "sevgili dost" hitabında bulunmuştu. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Modi'nin Rusya ziyaretine tepki göstermişti.

Modi ağustos ayında ise Ukrayna'yı ziyaret etmişti.

Modi, en son Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nde Putin ile bir araya gelmişti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini belirten Modi, bu konuda gerekli yardımı sağlamaya hazır olduklarını bildirmişti.

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