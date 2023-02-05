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Dünya

Zelenski, bin 762 Ukraynalının esaretten kurtulduğunu bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana toplam 1762 Ukraynalının Rus esaretinden kurtulmayı başardığını belirtti.

AA5 Şubat 2023 Pazar 00:01 - Güncelleme:
Zelenski, bin 762 Ukraynalının esaretten kurtulduğunu bildirdi
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Zelenski, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan son esir değişiminde 116 Ukraynalı askerin daha serbest bırakıldığını kaydetti.

Esir takaslarının aylardır sürdüğüne dikkati çeken Zelenski, "24 Şubat'tan bu yana 1762 Ukraynalı, Rus esaretinden kurtulmayı başardı." ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bugün telefon görüşmesi yaptığını aktaran Zelenski, Ukrayna'ya silah yardımı konularını ele aldıklarını belirtti.

Ukraynalı askerlerin İngiltere'ye ait Challenger 2 tankların kullanımına ilişkin eğitim almaya başladıklarını vurgulayan Zelenski, "Adamlarımız (askerler) Britanya'da şimdiden Challenger tankları üzerine eğitime başladılar." şeklinde konuştu.

Ülkesinde 346 gündür savaşın sürdüğünü hatırlatan Zelenski, en ağır çatışmaların Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yaşandığının altını çizdi.

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