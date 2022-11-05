İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2022 Cumartesi / 11 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5672
  • EURO
    18,522
  • ALTIN
    1004
  • BIST100
    4216.98
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenski: Bu hafta en şiddetli çatışmalar Bahmut ve Soledar'da yoğunlaştı
Dünya

Zelenski: Bu hafta en şiddetli çatışmalar Bahmut ve Soledar'da yoğunlaştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, hafta boyunca Rusya'ya karşı savaşta en şiddetli çatışmaların Donetsk bölgesindeki şehirlerden Bahmut ve Soledar'da yoğunlaştığını duyurdu.

AA5 Kasım 2022 Cumartesi 00:57 - Güncelleme:
Zelenski: Bu hafta en şiddetli çatışmalar Bahmut ve Soledar'da yoğunlaştı
ABONE OL

Zelenski, gece saatlerinde Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili son gelişmeler konusunda bilgi aktardı.

Ülkesinin çeşitli bölgelerinde Rus güçlerine karşı Ukrayna ordusunun mücadelesinin sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, özelikle son hafta içinde en sıcak çatışmaların Donetsk'te yaşandığına dikkati çekti.

Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta boyunca en şiddetli çatışmalar, Donbas'taki Bahmut ve Soledar'da yoğunlaştı. Pozisyonlarımızı koruyoruz. Rus ordusu, muhtemelen Donetsk bölgesindeki bu ve diğer ilçelerde toplam iki Çeçenistan savaşındaki can ve mühimmattan daha fazla kayıp verdi."

ABD'den Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolarlık ek askeri yardım paketinin onaylandığını belirten Zelenski, "Paketin miktarı 400 milyon dolardır. Özellikle de bu, ilerlememiz için gerçekten ihtiyaç duyduğumuz zırhlı araçlardır." şeklinde konuştu.

Zelenski, ayrıca ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı bugün Kiev'de kabul ettiğini dile getirdi.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
  • Zelenski
  • Bahmut
  • Soledar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.