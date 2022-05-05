Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula: Zelenski, bu savaştan en az Putin kadar sorumlu

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırılara yönelik eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Lula yaptığı açıklamada, "Bazen, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin televizyonda konuşmasını ve Avrupalılar tarafından ayakta alkışlanmasını izliyorum. Ancak Zelenski, Ukrayna-Rusya savaşından en az Putin kadar sorumlu. Çünkü savaşta tek bir suçlu yok" dedi.

Eski Devlet Başkanı Lula, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'yı işgal etmemesi gerektiğini" belirterek, Rusya-Ukrayna savaşında ABD, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) de suçlu olduğunu söyledi. Lula, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin nedeni neydi? NATO. O zaman ABD ve Avrupa, 'Ukrayna NATO'ya katılmayacak' demeliydi. Bu sorunu çözebilirdi" ifadelerini kullandı.

Lula ayrıca, "Bir diğer konu da Ukrayna'nın AB'ye katılmasıydı. AB de 'Hayır, şu an Ukrayna'nın AB'ye girme zamanı değil, bekleyeceğiz' diyebilir ve böylece çatışmayı teşvik etmemiş olurdu" dedi.

"GÖSTERİNİN BİR PARÇASI GİBİ GÖRÜNÜYOR"



Lula, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'i eleştirerek, "Zelenski, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya parlamentosunda sanki siyasi bir kampanya yürütüyormuş gibi, bir gösterinin parçası gibi görünüyor. Müzakere masasında olmalı" sözlerini kullandı.