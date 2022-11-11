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Dünya

Zelenski: Bugün tarihi bir gün ve Herson'a dönüyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'daki Herson kentinden tamamen çekildiğini duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, 'Bugün tarihi bir gün ve Herson'a dönüyoruz' dedi.

IHA11 Kasım 2022 Cuma 21:45 - Güncelleme:
Zelenski: Bugün tarihi bir gün ve Herson'a dönüyoruz
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Rusya Savunma Bakanlığının Rus birliklerinin Herson'dan tamamen çekildiğini açıklanmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den yeni bir açıklama geldi. Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tarihi bir gün. Herson'a dönüyoruz. Şu an itibariyle askeri güçlerimiz şehre yaklaşmak üzere. Ancak özel birimler zaten şehirde. Herson halkı bekliyordu. Ukrayna'dan asla vazgeçmediler. Şehir henüz düşmandan tamamen arındırılmamışken bile, Herson halkı sokaklardan ve binalardan Rus sembollerini ve işgalcilerin Herson'da kaldığına dair tüm izleri kaldırıyor. Her bir askerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HERSON, RUSYA'NIN PARÇASI"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Herson'dan çekilmesinin ardından Herson'un referandumla ilhak edildiğini ve Rusya anayasasında resmiyet kazandığını vurgulayarak, "Herson, Rusya Federasyonu'nun parçası. Bu statü yasalar ile belirlenmiş ve sabitlenmiş durumda. Bunda bir değişiklik yok ve olması mümkün değil" demişti.

Öte yandan, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Sözcüsü Alexander Tupun sosyal medyadan yaptığı açıklamada Herson kentinde bulunan 12 köyün Rus işgalinden kurtarıldığı paylaşımında bulunmuştu.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski
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