Zelenski 'çekiliyorlar' dedi! Putin'in planıyla ilgili çarpıcı iddia

Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimlerini de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mihail Podolyak, Rus kuvvetlerinin başkent Kiev ve Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernigiv kentinden "hızla geri çekildiğini" duyurdu.

Podolyak, "Rusların Kiev ve Çernigiv bölgelerinden hızla geri çekilmesiyle birlikte, farklı bir taktiğe öncelik verdiği çok açık. Taktikleri, doğuya ve güneye geri çekilmek." ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN YENİ ROTASI DOĞU UKRAYNA"

ABD merkezli düşünce kuruluşu Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW), Rusya'nın Ukrayna'nın kuzeyinden geri çekilmesinin ardından, Moskova'nın yeni askeri stratejisini doğuya yönelmek olduğunu belirtti.

ISW sosyal medya hesabından yayınladığı analizde, "Kremlin, yeni askeri takviyeleri doğu Ukrayna'daki operasyonlara yönlendirmeye devam edecek, ancak bu bozulmuş kuvvetlerin, büyük ölçekli saldırıları ve başarılı operasyonları yürütme olasılığı çok düşük." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de ISW'yu destekleyen açıklamalarda bulundu.

Zelenski açıklamasında, Rusya'nın şimdiki ana çabasının, Mariupol'un yanı sıra Donetsk ve Luhansk'ın tamamını ele geçirmek amacıyla doğu Ukrayna'ya odaklanmak olduğunu söyledi.

Rusya'nın Mariupol'u önümüzdeki günlerde almasını bekleyen analistler, Rus ordusunun büyük kayıplar vermeden bunu gerçekleştiremeyeceğini belirtiyor.

"BUBİ TUZAKLARI YERLEŞTİRİYORLAR"

Ukrayna güçlerinin geri püskürttüğü Rus kuvvetleri, Kiev'in kuzeyindeki İrpin kentinden geri çekildikleri bildirildi.

Çatışmalardan kaçan İrpinlilerin evlerine geri dönmek istedikleri vurgulanırken, kente girişlere "tehlikenin devam ettiği" gerekçesiyle izin verilmeyeceği belirtiliyor.

Bölgedeki gazeteciler, Rus güçlerinin İrpin kentini boşaltmalarına rağmen tehlikenin devam ettiği duyurdu.

Rusların geri çekilirken bubi tuzakları yerleştirdikleri öne sürülürken, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları gibi cihazlarına patlayıcı yerleştirdileri ve onları tuzakladıkları iddia edildi.

Ukrayna güçlerine bağlı mayın temizleme ekiplerinin kenti temizlemek için çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.

İrpin'in ele geçirilmesinin, yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Kiev'e ulaşmak isteyen Rus Silahlı Kuvvetleri için çok önemli olduğu belirtiliyor.

"RUS BİRLİKLERİ DURMA NOKTASINA GELDİ"

Öte yandan Rusya'nın savaş çabalarının durma noktasına geldiği ileri sürülüyor.

İngiltere savunma kaynakları, beş hafta süren çatışma ve ağır bombardımanından sonrası Rus ordusunun kritik silahlarının tükendiğini ve artık stoklarını yenileyemediklerini iddia etti.

Rus ordusunun kullandığı savaş uçağı motorlarının ve tank bileşenlerinin önemli bir kısmının artık Rusya'ya tedarik sağlamayan Ukrayna fabrikalarında üretildiği öne sürüldü.

TAHLİYELER AKSAYARAK DA OLSA DEVAM EDİYOR

Uluslararası Kızıl Haç, günlerdir tahliyelerine devam ederken, tahliyelerin bazı bölgelerde çatışmalar yüzünden sık sık aksadığı ifade ediliyor.

Son olarak Ukrayna'da çatışmaların devam ettiği şehirlerden 6 bin 200'den fazla kişi tahliye edilirken, yaklaşık 3 bin kişinin de kendi imkanlarıyla kaçtığı bildirildi.

Star Gazetesi